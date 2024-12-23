«Тут недостаточно одного имени Криштиану». Джорджина Родригес произвела фурор на выставке Christian Dior🖤

Джорджина Родригес произвела фурор на открытии выставки Christian Dior в Эр-Рияде.

Вечная невеста Криштиану Роналду выбрала эффектный образ от Джона Гальяно, созданный еще в 90-х, для посещения мероприятия.

Поклонники в социальных сетях не скрывали своего восхищения:

💬«Как тебе идет этот стиль!».

💬«Какой красивый образ — настоящая богиня».

💬«В этом наряде прекрасно все!».

💬«Dior girl и этим все сказано».

💬«Никто не смог бы представить этот образ лучше тебя!».

💬«Dior — это тот бренд, которому недостаточно одного имени Криштиану. Они тебя выбрали благодаря твоей внешней и внутренней красоте!».