«Тут недостаточно одного имени Криштиану». Джорджина Родригес произвела фурор на выставке Christian Dior🖤
Джорджина Родригес произвела фурор на открытии выставки Christian Dior в Эр-Рияде.
Вечная невеста Криштиану Роналду выбрала эффектный образ от Джона Гальяно, созданный еще в 90-х, для посещения мероприятия.
Поклонники в социальных сетях не скрывали своего восхищения:
💬«Как тебе идет этот стиль!».
💬«Какой красивый образ — настоящая богиня».
💬«В этом наряде прекрасно все!».
💬«Dior girl и этим все сказано».
💬«Никто не смог бы представить этот образ лучше тебя!».
💬«Dior — это тот бренд, которому недостаточно одного имени Криштиану. Они тебя выбрали благодаря твоей внешней и внутренней красоте!».