Первая половина сезона в Ла Лиге завершена: смотрим список лучших бомбардиров⚽

Хотя Роберт Левандовски не смог забить в матче с «Атлетико» в прошедшую субботу, он завершает календарный год в качестве лучшего бомбардира Ла Лиги. Следом за поляком в рейтинге идет его одноклубник Рафинья, чья игра в первой половине сезона была выше всяких похвал.

На счету Роберта 16 голов, у Рафиньи — 11. Однако этого не хватило, чтобы помешать «Атлетико» вытеснить команду Ханси Флика с первой строчки Ла Лиги.

Третье место среди лучших бомбардиров чемпионата поделили Будимир из «Осасуны» и Мбаппе из «Реала» — у обоих по 10 голов.