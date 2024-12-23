«Она теперь другой человек»: Николя Пепе счастлив в отношениях с порнозвездой Теанной Трамп

Николя Пепе из «Вильярреала» встречается с бывшей звездой фильмов для взрослых Теанной Трамп.

В СМИ пишут, что общение с Николя оказало влияние на жизнь бывшей порнозвезды.

«Она стала гораздо больше интересоваться футболом. Теперь Теанна с удовольствием посещает матчи Николя и даже смотрит игры, в которых он не участвует.

Люди могут говорить что угодно, но Теанна теперь другой человек. Стереотипы будут существовать всегда, но на самом деле важно то, что они счастливы. Они — двое взрослых людей, которые знают, что значит быть в центре внимания, и предпочитают игнорировать шум вокруг себя».

Трамп работает в кинобизнесе для взрослых с 18 лет, но сейчас она сосредоточена на самостоятельном контенте на OnlyFans. Девушка утверждает, что не работает с порно сайтами с марта 2020 года.