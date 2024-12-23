Фанаты «Бетиса» продолжили свою милую традицию: выбросили 15 тысяч игрушек на поле для детей

Болельщики «Бетиса» продолжили свою ежегодную традицию под конец года. В рамках традиции болельщики испанского клуба в перерыве матча бросают игрушки с трибун на поле.

Это благотворительная акция, все игрушки передаются детям из неблагополучных семей на Рождество.

На поле в матче против «Райо» (1:1) было около 15 тысяч мягких игрушек.

Традицию называют La lluvia de peluches, дождь из игрушек.

Когда клуб анонсирует акцию, отдельно оговаривает, что это должно быть игрушки до 30 сантиметров в высоту/ширину, не тяжелее 200 граммов, без батареек и прочих надстроек – и безопасность, и просто удобство.

Куратор акции как-то рассказывал, что в первый год собранные игрушки отправили местным организациям, представляющим малоимущие группы населения, с которыми работали в течение сезона. А в прошлые годы игрушки уезжали за пределы Андалусии, их отдавали в разные регионы Испании, а также в Южную Америку, Украину и Африку.