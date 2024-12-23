Матч «Брентфорд»—«Ноттингем Форест» привлек к себе повышенное внимание: все благодаря Клаудии Шиффер

В прошедшие выходные неожиданно к себе привлек внимание матч между «Брентфордом» и «Ноттингем Форест» в АПЛ.

Все дело в том, что на трибунах была замечена легендарная топ-модель и звезда 90-х Клаудия Шиффер. 54-летняя Клаудия посетила игру с дочерьми: 19-летней Клементиной и 14-летней Козимой.

«Ноттингем Форест» одолел «Брентфорд» на выезде со счетом 2:0. Возможно, в том числе благодаря поддержке Клаудии.