Встретился с командой и посмотрел матч с Пересом: Карлос Алькарас поддержал «Мадрид» во время игры с «Севильей»

Третья ракетка мира и четырехкратный победитель турниров Большого Шлема Карлос Алькарас — известный болельщик «Мадрида». Испанский теннисист воспользовался выходным днем, чтобы отправиться в Вальдебебас и пожелать удачи футболистам перед матчем с «Севильей» на «Бернабеу».

«У меня была возможность поприветствовать игроков перед матчем. Пять трофеев в этом году — это отличный результат, но, как я говорю, всегда есть над чем работать», — отметил теннисист.

Сам матч, завершившийся со счетом 4:2 в пользу «Реала», Алькарас наблюдал с трибун в компании Флорентино Переса, а после игры получил от президента футболку на память.

Уже скоро мы увидим в деле и самого Алькараса — испанец начнет сезон с Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 12 по 26 января.