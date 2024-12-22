🥴 Все-таки Онана - легенда. Быть главным посмешищем АПЛ, но так долго «защищать» ворота «МЮ» сможет не каждый 🫠

«Манчестер Юнайтед» продолжает расстраивать фанатов. На этот раз «манкунианцы», как говорится, пробили дно - разгромное домашнее поражение от «Борнмута».

«Герои» всё те же: бесхребетная атака, провальная оборона и Андре Онана.

Последний, в какой-то момент, выдал совершенно эпичную оценку.

Камерунец не спасал, где можно.

И проваливался там, где нельзя.

Рискованные выходы.

Еще более рискованные невыходы.

Как итог - ярость фанатов.

💭 «Он вернулся!»

💭 «Снова отвратительное выступление Онана».

💭 «Боже, у него еще четыре года контракта...»

💭 «Онана не умеет руководить командой, закрывать углы, контролировать штрафную и ориентироваться в ней, ловить мячи, которые летят не в него. А что он вообще может?»

💭 «Он так удивляется мячу...»

💭 «Что бы не происходило с «МЮ», они все равно на 13-м месте».

💭 «Он играет в свою собственную, отдельную игру».