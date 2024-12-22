🥴 Все-таки Онана - легенда. Быть главным посмешищем АПЛ, но так долго «защищать» ворота «МЮ» сможет не каждый 🫠
«Манчестер Юнайтед» продолжает расстраивать фанатов. На этот раз «манкунианцы», как говорится, пробили дно - разгромное домашнее поражение от «Борнмута».
«Герои» всё те же: бесхребетная атака, провальная оборона и Андре Онана.
Последний, в какой-то момент, выдал совершенно эпичную оценку.
Камерунец не спасал, где можно.
И проваливался там, где нельзя.
Рискованные выходы.
Еще более рискованные невыходы.
Как итог - ярость фанатов.
💭 «Он вернулся!»
💭 «Снова отвратительное выступление Онана».
💭 «Боже, у него еще четыре года контракта...»
💭 «Онана не умеет руководить командой, закрывать углы, контролировать штрафную и ориентироваться в ней, ловить мячи, которые летят не в него. А что он вообще может?»
💭 «Он так удивляется мячу...»
💭 «Что бы не происходило с «МЮ», они все равно на 13-м месте».
💭 «Он играет в свою собственную, отдельную игру».
1. Уверенно играть в рамке.
2. Уверенно играть на выходах при стандартах.
3. Уверенно играть на выходах 1 в 1.
4. Тащить пенальти.
5. Уверенно играть ногами.
Именно в такой последовательности. Поставьте в ворота полевого, если нужен п. 5. И прекратите из вратарей делать дураков при розыгрышах. Не припомню такое количество привозов от вратарей за последние 2-3 года.