🫨 «Ухх... Больше, чем мне лет». Мбаппе напомнили, сколько титулов у Модрича - реакция Луки 😜

Представьте, что возле вас сидит Лука Модрич.

Как ощущения? Килиан Мбаппе до сих пор не может осознать, что играет в одной команде с футболистом, у которого титулов в мадридском «Реале» больше, чем у него за всю карьеру.

Просто посмотрите на реакция француза, когда ему напомнили об этом. И на лицо Модрича.

А фанатов удивляет уровень испанского Килиана.

💭 «Потрясающий уровень саморазвития у Мбаппе. Он уже свободно говорит на испанском и английском».

💭«Если бы только Модрич мог выиграть Кубок мира».

💭 «Мбаппе разговаривает на уровне носителя. Вау».

💭 «Хм, а фанаты «ПСЖ» говорили, что он плохо влияет на раздевалку».

💭 «Мбаппе тоже скоро столько выиграет».