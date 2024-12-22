🎥Кубарси – будущий капитан «Барселоны»? Вот как повел себя вундеркинд после болезненного поражения

В последнем туре Ла Лиги мадридский «Атлетико» на последних секундах вырвал победу у «Барселоны» − 2:1. На лопатки каталонской клуб уложил Александр Серлот, который вышел на поле только в концовке встречи.

Команда Флика проводила хороший матч, но ей откровенно не везло − Opta насчитала «Барсе» целых семь голевых моментов или «верняков». После второго мяча в ворота Пеньи четверо игроков каталонского клуба, которые наблюдали за происходящим с первого ряда, без сил упали на газон. Особенно больно было смотреть на Рафинью, чья красивая перекидка Облака могла стать номинантом на гол сезона, но мяч попал в перекладину.

Первым пришел в себя воспитанник «Барселоны» Пау Кубарси. Он подошел к Рафинье, который играл с капитанской повязкой, поднял его на ноги и что-то сказал. После отправился к Педри и поддержал его. Также на видео попало, как вундеркинд обращался к другим футболистам.

«Я прошу болельщиков «Барселоны» быть с нами в эти трудные времена. Вы увидите, что в этом сезоне нас ждет много счастливых моментов. Лига очень длинная, и мы будем бороться до конца», − сказал защитник после игры.

Поведение будущего капитана «Барсы»?