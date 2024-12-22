🎥Защитник «Брайтона» в жутком подкате чуть не нанес серьезную травму сопернику. Судья ограничился желтой

Защитнику «Брайтона» Первису Эступиньяну повезло, что главный судья матча против «Вест Хэма» (1:1) Роберт Джонс дал доиграть ему встречу до конца.

На 83-й минуте эквадорец пытался отобрать мяч у коллеги Макса Килмена, постелился в подкате и практически прямой ногой врезался ему в голеностоп. На замедленном повторе этот фол выглядит еще хуже, чем в режиме лайв.

Судья не удалил защитника «Брайтона», а показал ему желтую карточку. К счастью, Килмен смог продолжить матч.

Очевидно, что Джонс руководствовался Правилом 12 IFAB, а именно пунктом «безрассудность» − игрок не учитывает опасность своих действий или возможных последствий для соперника. Однако третий пункт тоже вполне подходит: Эступиньян высоко поднимал ногу и был высокий риск нанести серьезную травму.

А вы как думаете − это желтая или красная карточка? Пишите в комментариях.