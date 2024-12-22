📹Гвардиола во время матча орал имя одного из игроков «Сити». Болельщики превратили происходящее в мем

Главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле не позавидуешь. Его команда проиграла очередной матч, на этот раз «Астон Вилле» – 1:2.

«Горожане» уступили в 9 матчах из последних 12 – это столько же, сколько в предыдущих 108. При этом клуб уже вывалился за пределы лигочемпионской зоны и рискует оказаться после последнего тура на восьмой строке.

По окончании игры с «Астон Виллой» Гвардиола пошел выполнять медийные обязательства и на него было больно смотреть. На голове Пепа вновь появились царапины и он выглядел слегка не в себе.

Настроение и поведение испанца во время игры сильно менялись , а болельщики зацепились за конкретный момент. Когда на табло счет был еще 1:0 в пользу «Астон Виллы», Гвардиола пытался докричаться до Джека Грилиша.

У этого короткого видео прекрасный мем-потенциал:

💭«Это я, когда моя собака сорвалась с поводка и носится по всему парку».

💭«Пеп «Кейт Уинслетт» Гвардиола после того, как «Титаник» начал тонуть».

💭«Степень его управленческих способностей, когда он впервые столкнулся с трудностями».

💭«Когда с парнями заигрался в футбол, а мама зовет домой на обед».

💭«Сердце тренера – это глубокий океан тайн» − Джек Доусон».

💭«И в конце он утонул».

У Грилиша же после матча была своя война − под освистывания когда-то бывших ему родными фанатов Джек показал три пальца. Столько он выиграл титулов после ухода из «Астон Виллы».

Хотя, возможно, англичанин показал счет, но на одной руке.