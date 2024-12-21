Фанат «Реала» сравнил статистику Педри и Гюлера в этом сезоне: он был шокирован одним показателем турка

Фанат «Реала» решил сравнить количество минут на поле и ассистов у Педри из «Барсы» и Арды Гюлера из «Реала».

Педри сыграл 1344 минуты, тогда как Гюлер всего 556 минут. Но при этом турок успел сделать три ассиста (и один гол), а у Педри их только два.

Гюлер сыграл 19 матчей за «Реал», но только в семи из них он выходил в стартовом составе. У Педри 18 матчей (и еще три гола).

Какая статистика была бы у Гюлера, если бы он играл регулярно?