Катастрофа «Сити» в главных фактах: возможное девятое место, пропустили больше, чем за сезон 21/22

«Манчестер Сити» проиграл девятый матч из 12-ти последних, на этот раз команда Пепа Гвардиолы проиграла «Астон Вилле» (1:2).

Теперь «Сити» может опуститься на девятое место в АПЛ по итогам тура. Для этого нужны победы «Борнмута», «Фулхэма» и «Брайтона».

«Сити» с конца октября пропустил 27 голов: это уже больше, чем за весь чемпионский сезон 2021/2022. А забили за это время лишь 14 раз.

Дальше у «Ман Сити» игра с «Эвертоном», идущим на 16-м месте. Ну тут точно победят?