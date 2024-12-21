⚡ «Арсенал» хочет подписать звезду «Барселоны». Но фанаты «канониров» недовольны 🤨

Как думаете, «Арсенал» планирует зимой крупные трансферы?

El Nacional считает, что да. Издание пишет: «Арсенал» готовит заявку на €40 млн для «Барселоны» за Жюля Кунде.

Французский защитник готов рассмотреть предложения из АПЛ.

Но даже фанаты «Арсенала» не верят, что это возможно.

💭 «Арсенал» не может позволить себе его».

💭 «Это слишком хороший игрок».

💭 «Если он стоит всего 40 миллионов, то Антони стоит 1».

💭 «Команда центральных защитников».

💭 «Еще один ЦЗ».