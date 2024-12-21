⚡ «Арсенал» хочет подписать звезду «Барселоны». Но фанаты «канониров» недовольны 🤨
Как думаете, «Арсенал» планирует зимой крупные трансферы?
El Nacional считает, что да. Издание пишет: «Арсенал» готовит заявку на €40 млн для «Барселоны» за Жюля Кунде.
Французский защитник готов рассмотреть предложения из АПЛ.
Но даже фанаты «Арсенала» не верят, что это возможно.
💭 «Арсенал» не может позволить себе его».
💭 «Это слишком хороший игрок».
💭 «Если он стоит всего 40 миллионов, то Антони стоит 1».
💭 «Команда центральных защитников».
💭 «Еще один ЦЗ».