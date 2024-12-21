Мбаппе назвал пятерых игроков, с которым ему комфортнее всего играть: сколько там игроков «Реала»?

Килиан Мбаппе рассказал в интервью, с кем ему играть комфортнее всего.

«Я играл с замечательными игроками: Лионелем Месси, Антуаном Гризманном, Полем Погба, Каримом Бензема, Неймаром».

Килиан не назвал ни одного игрока «Реала» из нынешнего состава. Также он сказал, что до сих пор мечтает сыграть вместе с Криштиану Роналду.

«Было бы интересно сыграть с Роналду – сейчас это уже невозможно, но мне удалось играть против него.

Я сейчас мечтаю выигрывать трофеи со своей командой, а не индивидуальные награды. Какой большой титул остался для меня? Лига Чемпионов, я играю за лучший клуб мира, так что все возможно».