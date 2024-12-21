«Мам, смотри, я сыграл в футбол»: Регилон пошутил сам над собой после игры с «МЮ»

Серхио Регилон сыграл за «Тоттенхэм» против «МЮ» в матче Кубка лиги.

Это было его первое появление на поле в этом сезоне. Испанец сидел в запасе в предыдущих трех матчах команды, а до этого вообще не попадал в заявку.

В последний раз до этого Серхио играл в мае за «Брентфорд», где находился в аренде. А первую половину прошлого сезона защитник провел в «МЮ».

Регилон после матча пошутил над собой: «Мам, смотри, я сыграл в футбол».

Как сообщает As, Жозе Моуринью хотел бы видеть Регилона у себя в «Фенербахче». Вероятно, уже зимой Серхио снова сменит клуб.