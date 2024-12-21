🔥 World Soccer Magazine выкатил сборную мира: в ней три аргентинца и ни одного португальца. В соцсетях душно 🥵

Что мы одновременно любим и не любим больше всего? Правильно: символические сборные «за всю историю».

Крупные издания очень часто выдают подобные рейтинги, а фанаты пускаются в бесконечные споры. Кому-то не нравится чье-то присутствие или отсутствие, игровая позиция и даже схема.

Похоже, что закроет год World Soccer Magazine, выложивший свою версию лучшей команды мира.

Из любопытного:

Наибольшее представительство у Аргентины: Диего Марадона, Альфредо Ди Стефано и Лионель Месси.

Есть англичанин - Бобби Мур. Но, например, нет испанца или португальца.

Марадона настолько незаменим, что просочился в опорную зону.

Лев Яшин!

В соцсетях очень большие претензии. Особенно у поклонников Криштиану Роналду.

💭 «Есть Ди Стефано, но нет лучшего бомбардира в истории?»

💭 «Роналду и Роналдо?»

💭 «Выкиньте Зидана и поставьте Иньесту».

💭 «Без Роналду этот рейтинг не имеет логики».

💭 «Отписываюсь».