🔥 World Soccer Magazine выкатил сборную мира: в ней три аргентинца и ни одного португальца. В соцсетях душно 🥵
Что мы одновременно любим и не любим больше всего? Правильно: символические сборные «за всю историю».
Крупные издания очень часто выдают подобные рейтинги, а фанаты пускаются в бесконечные споры. Кому-то не нравится чье-то присутствие или отсутствие, игровая позиция и даже схема.
Похоже, что закроет год World Soccer Magazine, выложивший свою версию лучшей команды мира.
Из любопытного:
Наибольшее представительство у Аргентины: Диего Марадона, Альфредо Ди Стефано и Лионель Месси.
Есть англичанин - Бобби Мур. Но, например, нет испанца или португальца.
Марадона настолько незаменим, что просочился в опорную зону.
Лев Яшин!
В соцсетях очень большие претензии. Особенно у поклонников Криштиану Роналду.
💭 «Есть Ди Стефано, но нет лучшего бомбардира в истории?»
💭 «Роналду и Роналдо?»
💭 «Выкиньте Зидана и поставьте Иньесту».
💭 «Без Роналду этот рейтинг не имеет логики».
💭 «Отписываюсь».
Я конечно понимаю что это за блог, но хотя бы немного проверять инфу можно же?))