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🔥 World Soccer Magazine выкатил сборную мира: в ней три аргентинца и ни одного португальца. В соцсетях душно 🥵

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Что мы одновременно любим и не любим больше всего? Правильно: символические сборные «за всю историю».

Крупные издания очень часто выдают подобные рейтинги, а фанаты пускаются в бесконечные споры. Кому-то не нравится чье-то присутствие или отсутствие, игровая позиция и даже схема.

Похоже, что закроет год World Soccer Magazine, выложивший свою версию лучшей команды мира.

Из любопытного:

  • Наибольшее представительство у Аргентины: Диего Марадона, Альфредо Ди Стефано и Лионель Месси.

  • Есть англичанин - Бобби Мур. Но, например, нет испанца или португальца.

  • Марадона настолько незаменим, что просочился в опорную зону.

  • Лев Яшин!

В соцсетях очень большие претензии. Особенно у поклонников Криштиану Роналду.

💭 «Есть Ди Стефано, но нет лучшего бомбардира в истории?»

💭 «Роналду и Роналдо?»

💭 «Выкиньте Зидана и поставьте Иньесту».

💭 «Без Роналду этот рейтинг не имеет логики».

💭 «Отписываюсь».

logoАльфредо Ди Стефано
logoЗинедин Зидан
Клубы
logoЙохан Кройфф
logoФранц Беккенбауэр
logoДиего Марадона
logoКафу
logoБобби Мур
logoПаоло Мальдини
logoКриштиану Роналду
logoПеле
logoЛионель Месси
logoЛев Яшин