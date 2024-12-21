Что делает Мудрик спустя три дня после дисквалификации? Отдыхает в Саудовской Аравии, посетит бой Усика и Фьюри

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик был замечен в Эр-Рияде спустя три дня после того, как его отстранили из-за проваленного допинг-теста.

В социальных сетях появилась фотография Мудрика с фанатом в столице Саудовской Аравии: «Рад видеть тебя в столице, брат».

Присутствие Мудрика в Эр-Рияде совпало с предстоящим боксерским поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который пройдет сегодня, 21 декабря.

23-летний украинец отбывает временное отстранение после положительного результата теста на мельдоний.

Мудрику грозит дисквалификация сроком до четырех лет.