Что делает Мудрик спустя три дня после дисквалификации? Отдыхает в Саудовской Аравии, посетит бой Усика и Фьюри
Нападающий «Челси» Михаил Мудрик был замечен в Эр-Рияде спустя три дня после того, как его отстранили из-за проваленного допинг-теста.
В социальных сетях появилась фотография Мудрика с фанатом в столице Саудовской Аравии: «Рад видеть тебя в столице, брат».
Присутствие Мудрика в Эр-Рияде совпало с предстоящим боксерским поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который пройдет сегодня, 21 декабря.
23-летний украинец отбывает временное отстранение после положительного результата теста на мельдоний.
Мудрику грозит дисквалификация сроком до четырех лет.