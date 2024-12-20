🤣 «Мы объяснили ему, что такое футбол». Видаль уверен, что без него Кроос не был бы так хорош. До встречи с чилийцем у Тони был недостаток

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Байера» Артуро Видаль уверен, что приложил руку к успеху Тони Крооса в футболе.

«Тони Кроос многому у меня научился, мы вместе играли в «Байере».

Он пришел в аренду из «Баварии» и был хорош технически, но ему не хватало первого касания. Тони пришел ко мне и Ренато Аугусто. Мы объяснили ему, что такое футбол. Мы многому его научили», - сказал Видаль.

Напомним, Видаль и Кроос вместе играли в «Байере» в сезоне-09/10. В 2014-м немец ушел из «Баварии» в «Реал», а чилиец усилил «Мюнхен».

Вопрос лишь один: Верите Видалю?