❗ «Арсенал» нашел усиление в нападение! Все серьезно: уже достигнуто соглашение о подписании игрока

«Арсенал» достиг договоренности о трансфере нового футболиста.

Испанские СМИ пишут, что «Арсенал» всерьез намерен усилить линию нападения левым нападающим «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро.

«Канониры» готовы заплатить 50 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего футболиста.

Молейро выступает в «Лас-Пальмасе» всю карьеру. В текущем сезоне у него четыре гола за 15 матчей.

Главное преимущество Альберто - универсальность. Он способен сыграть десятку и, несмотря на небольшой рост (169 см), у него очень мощный дальний удар.

Тем не менее, «Арсеналу» придется побороться за игрока, если они хотят сэкономить. Молейро интересен ряду европейских клубов. Проще всего подписать испанца, выплатив сумму отступных - 50 миллионов фунтов стерлингов. Fichajes уверены, что лондонцы уже договорились с испанским клубом о выкупе футболиста.