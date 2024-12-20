🚨 Гарначо может покинуть «Юнайтед» уже в январе. Известны условия
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе!
Журналист BBC Экрем Конур пишет, что клуб намерен отдать аргентинца в аренду с правом выкупа в размере 60 миллионов евро. Но не уточняется, будет ли пункт обязательным в контракте.
Также представлен список потенциальных покупателей: «Атлетико», «Ман Сити», «Бавария», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Реал Мадрид» и «Аль-Хилаль».
Фанаты «МЮ» отреагировали по-разному.
💭 «100 миллионов и он ваш!»
💭 «Нет, он должен остаться. Что не так с «Юнайтед»?
💭 «Он должен уйти».
💭 «Никто не заплатит за него такие деньги».
💭 «Интересно, а зачем он «Челси»?