Кто приведет свою команду к лидерству в Ла Лиге 🥇: смотрим на лучших бомбардиров «Барселоны», «Атлетико» и «Реала»⚽

В эти выходные состоятся матчи Ла Лиги. «Барселона» и «Атлетико» оспорят лидерство в чемпионате, а «Реал Мадрид» примет «Севилью».

У каталонцев 38 очков после 18 матчей, как и у «Атлетико», но у команды Диего Симеоне есть игра в запасе. «Реал» Карло Анчелотти пока тоже провел только 17 встреч, набрав 37 очков.

В таком плотном противостоянии особое внимание будет приковано к футболистам линии атаки. Давайте посмотрим, кто из действующих игроков трех команд является главной угрозой у ворот соперников.