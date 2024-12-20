Жезуса на хет-трик в Кубке лиги вдохновила беременная возлюбленная: бразилец посвятил ей голы
Габриэл Жезус сделал первый в истории хет-трик «Арсенала» против «Кристал Пэлас». «Канониры» победили со счетом 3:2 в четвертьфинале Кубка английской лиги.
До этого форвард не забивал на «Эмирейтс» больше года – в течение 367 дней.
На хет-трик бразильца вдохновила беременная девушка:
Перед матчем Габриэл вместе с возлюбленной Райаной Лимой поделились фото с положительным тестом беременности.
Это будет второй ребенок для пары:
В этом сезоне бразилец сыграл 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.