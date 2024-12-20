Праздник к нам приходит🌠: Килиан Мбаппе сделал классные подарки своим одноклубникам

Килиан Мбаппе дарит праздничное настроение: суперзвезда мадридского «Реала», как настоящий Санта-Клаус, раздал подарки товарищам по команде.

Французу, победившему на чемпионате мира, потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться в испанской столице, но в сейчас Килиан находится в отличной форме — забил пять голов в последних семи матчах.

Мбаппе решил поделиться своей радость с одноклубниками. По данным Relevo, француз подарил товарищам эксклюзивные колонки Loewe. Он помог разработать специальную линейку колонок Bluetooth «Sync with Kylian» с немецким брендом, розничная цена которых составляет €300.