😂 Девушка Кукурельи показала пижаму с лицом защитника «Челси»: это будет фирменный мерч испанца

Клаудия Родригес, девушка Марка Кукурельи, выложила фото в пижаме, на которой изображено лицо футболиста. И не одно.

Клаудия родилась 1 сентября 1999 года в Барселоне – она на год младше Кукурельи. Пара познакомилась в 2018-м именно в столице Каталонии: Марк тогда играл за вторую команду «Барселоны».

Отношения Клаудии и Марка развивались стремительно: 21 октября 2019 года у них родился сын Матео. Сейчас у пары уже три ребенка.