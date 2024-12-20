С кем Мудрик проведет время без футбола? Его девушка – российская модель и бывшая двух игроков РПЛ 🔞
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. В пробе «А» украинского футболиста обнаружено запрещенное вещество.
Украинец временно отстранен от футбола и сейчас, вероятно, проводит время со своей девушкой Виолеттой Грачевой. Она российская модель.
Виолетта – бывшая девушка экс-игрока «Ростова» Матиаса Норманна и футболиста «Зенита» Андрея Мостового, с которым она встречалась с 2022 года.
Виолетта родилась в Сибири, после школы перебралась в Москву, где получила высшее образование в МГТУ имени Баумана. Параллельно попала в модельный бизнес: там и осталась.
С Мудриком Грачева, по слухам, начала встречаться в этом году.
2 высших образования, причем магистратура.
Если глянуть с оборота, то там и дважды кандидат наук)