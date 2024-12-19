📹Ретро дня. Юный Роналду чеканит мяч вместе с сидящим на стуле Фигу

В сети в очередной раз завирусилось видео того, как юный Криштиану Роналду в сборной Португалии чеканит мяч вместе с Луишем Фигу. Причем легендарный португалец даже не встает со стула.

В «Мадриде» Фигу и Роналду не смогли пересечься из-за молодости Криштиану, а вот за сборную Португалии провели 23 совместных матча и даже соорудили четыре гола.

В 2016 году Луиш Фигу дал экс-партнеру по национальной команде очень лестную характеристику, которую Криштиану явно выгравировал где-то на стене своего дома.

«Роналду − величайший португалец в истории футбола. Мы должны уважать Эйсебио, потому что он был первым, но в целом Роналду – лучший».