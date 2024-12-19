Невилл нещадно разносил Кариуса, а потом встретил его в отеле. Вот что было дальше

Финал Лиги чемпионов 2018 года практически похоронил карьеру вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Его команда проиграла 3:1 из-за серьезных вратарских ошибок.

Сразу после матча СМИ не сдерживали себя в оценках молодого немца, прямо обвинив его в поражении. Легенда «МЮ» Гари Невилл признался, что сожалеет о своей роли в той шумихе.

Во время нового выпуска Stick to Football Невилл толкнул целую речь по этому поводу.

«Кариус, вратарь «Ливерпуля», молодой парень − в течение двух-трех месяцев я был довольно прямолинеен в отношении него. Под руководством Юргена Клоппа клуб становился все лучше, и я помню, как говорил, что они никогда не выиграют лигу с этим парнем в воротах».

«Это сильная и болезненная фраза для молодого вратаря. Наверное, это было правдой пять месяцев спустя, в финале Лиги чемпионов».

Спустя некоторое время Невилл столкнулся с Кариусом во время отпуска, и именно эта встреча заставила его понять, что, возможно, он был слишком суров.

«Однажды я поехал в Италию и отправился в отель. Я зашел в тренажерный зал, чтобы позаниматься, а там был только один крупный парень, поднимающий огромные тяжести − это был Кариус!»

«В тот момент он мог сделать со мной, что угодно, или просто подшутить. То, что я сказал о нем, пронеслось у меня в голове, и я знаю, что он бы знал об этом».

«Но он сказал: «Рад тебя видеть». Столкнувшись с тем, про кого говорил резкие фразы, я почувствовал себя виноватым».