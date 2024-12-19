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Дьокереш не определился с будущим клубом, но поставил себе мощную цель. Форвард уже точно перерос чемпионат Португалии

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Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш уже покорил Португалию и момент, когда его выкупят, все ближе и дело времени. Пока швед не знает, где окажется, но факт, что в нынешней команде он не задержится.

«Я не играю в АПЛ, как другие, но я сделал все, что мог, там, где я есть, − сказал он в интервью Marca. − Я также показал себя в Европе, в Лиге чемпионов и в национальной сборной, так что это было не только в Португалии».

Когда его спросили о будущем, Дьокереш отказался исключать возможность переезда.

«Посмотрим. Ходит много слухов, но мы находимся в середине сезона, и впереди еще много месяцев. Посмотрим, что произойдет, когда придет время».

У шведа узнали, где он видит себя через четыре года, когда ему будет 30.

«Хочу играть за одну из лучших команд Европы. Это цель».

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