Алиша Леманн наслаждается Мальдивами во время зимнего перерыва в женской Серии А – а мы наслаждаемся ее фото❤️‍🔥

Алиша Леманн наслаждается зимними каникулами на Мальдивах.

Леманн и ее бойфренд Дуглас этим летом покинули «Астон Виллу» ради перехода в «Ювентус».

Но если Луис продолжает играть за «Юве», то женская Серия А уже ушла на зимнюю паузу. Алиша Леманн решила воспользоваться перерывом, чтобы отправиться в отпуск.

Девушка порадовала поклонников кадрами с пляжа в шапке Санта Клауса, напоминая, что новогодние праздники не за горами.

После перехода в «Ювентус» Леманн сыграл 14 матчей.

До зимнего перерыва она забила два гола за свой новый клуб.

А Дуглас Луис пока сыграл только восемь матчей в Серии А. На прошлой неделе он вернулся на поле в матче против «Манчестер Сити» после того, как пропустил 10 игр из-за мышечной травмы.

26-летний полузащитник снова сыграет в это воскресенье, когда «Ювентус» отправится в Монцу.