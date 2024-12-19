Адемола Лукман признан игроком года в Африке: нигериец восхищает не только своим футболом, но и своим стилем💥

Звезда «Аталанты» Адемола Лукман на этой неделе получил приз лучшему футболисту года в Африке. Его наградили в Марракеше на CAF Awards 2024.

Полузащитник «Аталанты» опередил Серу Гирасси, Ашрафа Хакими, Симона Аденгра и Ронуэна Уильямса. А на вручение премии пришел в очень оригинальном наряде.

Нас он не оставил равнодушными, поэтому было решено заглянуть в социальные сети нигерийца, чтобы поближе познакомиться с его оригинальным стилем.

Предлагаем и вам его оценить.