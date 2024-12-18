Джексона критиковали за результативность, а он превзошел Дрогба по важному показателю. Впереди только два легендарных форварда «Челси»

Летом 2023 года «Челси» из «Вильярреала» за 35 млн евро выписал форварда Николаса Джексона. В первом сезоне казалось, что сенегалец не в своей тарелке. Результативность игрока оставляла желать лучшего, чему есть статистическое подтверждение.

По данным Understat, в сезоне-2023/24 Джексон имел моментов на 19,86 xG, при этом забил только 14 мячей. Форварду очевидно не везло, плюс некоторые моменты невообразимым образом не реализовывал он сам.

Однако в этом сезоне результативность и реализация резко улучшились. Теперь Николас Джексон больше не тот игрок-мем, а также вошел в элитный пул форвардов «Челси».

По данным Opta, только двое игроков «синих» забивали в первых 50 матчах за клуб больше, чем Джексон − Диего Коста и Джимми Флойд Хасселбайнк. Позади сенегалец оставил Эйдора Гудьонсена, Тэмми Абрахама, Коула Палмера, Эрнана Креспо (как и Палмер, отыграл 49 матчей), Дидье Дрогба, Джанлуку Виалли и Николя Анелька.