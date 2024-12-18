😱 Дикий инсайд от британского журналиста: в январе Мудрика хотел подписать топ-клуб, но «Челси» отказал 🫨

Журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу поведал интересный инсайд после новостей о положительной допинг-пробе Михаила Мудрика.

Оказывается, что один из топ-клубов Европы хотел подписать украинца в прошлом январе, но «Челси» отказал. Причина - Мудри может выиграть «Золотой мяч» в ближайшие два года.

Впечатляющая причина. Но что об этом думают фанаты?

💭 «Лол, он на самом деле может это сделать. Если он получит хорошего тренера, то сможет достичь уровня Рафаэла Леау. Они очень похожи по стилю игры».

💭 «Весь состав «Челси», включая тренерский штаб, должна попасть под расследование».

💭«Скорее у Дрогба будут волосы Кукурельи, чем это случится».

💭 «Ахахаха».

💭 «Рискованное решение. Время покажет».