😦 «Барселона» - не только лидер, но и главный неудачник сезона в Ла Лиге. Статистика каталонцев угнетает

В Ла Лиге очень необычный сезон: лидеры поочередно теряют очки, но никто этими дарами воспользоваться не может.

Особенно заметный спад у «Барселоны», которая за месяц превратилась из явного фаворита чемпионата в лишь «одного из лидеров».

И вот любопытная статистика, показывающая, что у «Барсы» проблемы не с созданием моментов, а с их реализацией.

По упущенным моментам каталонцы лидируют. С огромным отрывом. Интересно, что на втором месте «Бетис».

А еще сине-гранатовые обстучали все штанги.