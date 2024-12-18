🍺 «Астон Вилла» хочет построить самый большой в АПЛ пивной зал на территории стадиона - все ради соблюдения правил финансового фэйр-плей 🧐
«Астон Вилла» хочет построить самый большой пивной зал в Премьер-лиге.
Клуб объявил о больших планах перепланировки территории возле стадиона.
Ожидается, что паб принесет клубу солидный дополнительный доход, который поможет в соблюдении правил финансового фэйр-плэй.
Реновация должна начаться уже через месяц.
Знаете, что самое крутое? Зал будет доступен всем болельщикам с билетами в день матча. Запуск запланирован на следующее Рождество.
Также клуб рассчитывает проводить концертные мероприятия в помещении и даже боксерские турниры.
Как вам идея?