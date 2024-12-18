🍺 «Астон Вилла» хочет построить самый большой в АПЛ пивной зал на территории стадиона - все ради соблюдения правил финансового фэйр-плей 🧐

«Астон Вилла» хочет построить самый большой пивной зал в Премьер-лиге.

Клуб объявил о больших планах перепланировки территории возле стадиона.

Ожидается, что паб принесет клубу солидный дополнительный доход, который поможет в соблюдении правил финансового фэйр-плэй.

Реновация должна начаться уже через месяц.

Знаете, что самое крутое? Зал будет доступен всем болельщикам с билетами в день матча. Запуск запланирован на следующее Рождество.

Также клуб рассчитывает проводить концертные мероприятия в помещении и даже боксерские турниры.

Как вам идея?