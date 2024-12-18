⚡️ Дани Ольмо может бесплатно покинуть «Барсу» в январе. Каталонцам нужен еще один рычаг!

Кажется, у «Барселоны» большие проблемы.

The Sun пишет, что Дани Ольмо может покинуть клуб бесплатно уже зимой. Дело в финансовых проблемах каталонцев, из-за которых «Барса» не может зарегистрировать хавбека.

«Барселоне» нужно найти еще один рычаг, чтобы суметь оформить контракт Дани на вторую половину сезона.

Фанаты в недоумении.

💭 «Барселона» и их финансы сбивают меня с толку. Просто сделайте одну большую распродажу и не тратьте время. Игроки академии явно достаточно хороши. Эти финансовые рычаги будут стоить им в долгосрочной перспективе».

💭 «Если он уйдет бесплатно в январе, то это огромный шанс для других клубов».

💭 «Они должны были просто продать де Йонга, когда у них была возможность».

💭 «Какой позор».