📹У победного гола Диалло в ворота «Сити» был незамеченный архитектор. Вот что сделал Аморим за секунды до мегапаса Мартинеса
Центральный матч последнего тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» перестал быть томным, когда «манкунианцы» сделали в конце игры камбэк. «Красные дьяволы» сравняли счет с пенальти на 88-й, а на 90-й шикарный мяч забил Амад Диалло.
Благодаря видео от DAZN мы узнали, что за считанные секунды до победного гола, Рубен Аморим кое-что сказал Лисандро Мартинесу, автору голевого паса.
Не нужно быть экспертом по чтению по губам, чтобы понять − португалец сказал «Амад». После этого аргентинский защитник с левого фланга отправил мяч к штрафной «Ман Сити», где Диалло очень круто обработал передачу и забил.
Не хочется отнимать у Личи заслугу в голе, ведь именно он выполнял голевой пас, но Аморим точно заслужил комплименты за подсказку и то, как увидел рывок своего игрока.
- Аморим это сделал в гостях, а САФ на Олд Трафорде;
- и нынешний Сити явно не был таким мощным как во время первого дерби САФа.
Короче говоря, авансов выдано Амориму достаточно и все мы надеемся что он тот самый тренер которого клуб так долго ждал после ухода великого САФа!