«Он заслужил все это». Фанаты клубов АПЛ ополчились на одного игрока «Ман Сити»
Один из лидеров АПЛ последних лет «Манчестер Сити» переживает не лучшие времена. Команда Пепа Гвардиола бьет антирекорды по матчам без побед и скатилась на пятое место в турнирной таблице.
Дошло до того, что испанский тренер заявил, что сейчас недостаточно хорош для клуба. Гвардиола очевидно видит проблему в себе и пытается ее решить. «Ман Сити» не так плох, как показывают результаты, но возможный вылет из ЛЧ может больно ударить по финансам.
Болельщики других английских клубов радуются проблемам конкурента, а некоторые из них особо выделили одного футболиста, который, на их взгляд, заслужил все то, что происходит с его командой. Речь про Бернарду Силву, с которым у многих из них личные счеты.
«Бернарду Силва заслуживает этого падения больше, чем кто-либо другой», − написал один из фанатов, прикрепив видео. На нем португалец некрасиво ведет себя по отношению к форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, капитану «МЮ» Бруну Фернандешу и другим игрокам.
Этот пост открыл целый флешмоб. Другой болельщик вспомнил эпизод, в котором Бернарду снес Гарначо.
Пытался задирать капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Остальные обошлись без видео доказательств, назвав португальца «самым мерзким игроком «Сити» и «тот, кто чаще теряет волосы, чем отдает ассисты или забивает голы».