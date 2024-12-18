«Челси» выиграет АПЛ в этом сезоне? Фаны нашли закономерность в допинге Мудрика

В предыдущий раз, когда игрок «Челси» был участником скандала с допингом команда выиграла АПЛ.

В 2004 году у Адриана Муту в допинг-пробе был найден кокаин, за что его дисквалифицировали. Именно тогда «Челси» смог выиграть АПЛ в первый сезон под руководством Жозе Моуринью.

По информации The Telegraph, украинец для защиты решил обратиться к юридической фирме Morgan Sports Law, которая помогла Погба сократить дисквалификацию за допинг с четырех лет до восемнадцати месяцев. Мудрику тоже грозит отстранение на 4 года.

«Челси» уже запретил Михаилу тренироваться на базе клуба, однако в то же время оказывает футболисту необходимую поддержку.