Игрок турецкого клуба узнал о смерти брата прямо во время матча с «Бешикташем»: как он поступил?

Полузащитник «Адана Демирспор» Антонио Муанза узнал о смерти брата во время перерыва матча с «Бешикташем».

Несмотря на это, Муанза не попросил замену и доиграл матч, а его команда выиграла 2:1.

Товарищи по команде и болельщики после матча поблагодарили игрока:

«В перерыве мы получили сообщение и сказали ему: «Если ты чувствуешь себя плохо, я могу заменить тебя. Это вообще не имеет значения. Твои чувства важнее игры. Но он проявил отличный характер. Возможно, реакция моих игроков во втором тайме была отчасти из-за этого», – сказал тренер команды Мустафа Далджи после игры.

После финального свистка Семих Гюлер, один из товарищей по команде, подошел к болельщикам, чтобы сообщить им новость и попросить выразить поддержку.