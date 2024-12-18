Милота дня: «Верона» и «Милан» используют щенков как талисманов перед матчем, чтобы найти им семьи

Перед началом матча «Вероны» и «Милана» футболистов на поле будут сопровождать семь щенков, которые станут талисманами матча.

«Верона» хочет, что бы это помогло щенкам найти семьи. Мило?

Когда щенки будут переданы в семьи, клуб подарит новым хозяевам клубный поводок и желто-голубую миску, а также другие собачьи девайсы. Семерых щенков назовут так: Zeno, Mastino, Olimpia, Arena, Bra, Hellas и Verona.

Футболки, в которых игроки «Вероны» выйдут на поле будут проданы на аукционе MatchWornShirt, а вырученные средства будут переданы через фонд Hellas Verona Foundation в приют для собак.