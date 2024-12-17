😂 Палмер точно не забудет матч с «Брентфордом»: перед стартовым свистком его ждал Большой сюрприз 🎁

Коул Палмер не забил в матче с «Брентфордом», но эта игра точно не оставила его без запоминающихся моментов.

На традиционной церемонии перед стартовым свистком, когда футболисты выходят с детьми-маскотами, англичанину достался очень необычный спутник. Можно подумать, что он даже старше самого Коула.

Соцсети утонули в хохоте.

💭 «Это было жестко».

💭 «Я чуть не умер».

💭 «Кажется, он его узнал. Может одноклассник?»

💭 «Бедный парень все жизнь этого ждал, а Палмер его даже за руку не взял».

💭 «Это не ребенок».

💭 «Грязная игра».