Смотрим, как голосовали Лионель Месси и Криштиану Роналду за «Лучшего игрока ФИФА» и «Золотой мяч» с 2010 года🧐

Церемония награждения лучших игроков по версии FIFA состоится в онлайн-формате во время торжественного ужина в Дохе. Мероприятие начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона») претендуют на трофей.

Напомним, что голосовать за трех лучших могут тренеры, капитаны сборных, выбранные журналисты и болельщики.

Перед началом церемонии давайте посмотрим, как голосовали двое лучших игроков в истории футбола на протяжении последних 13 лет.

Между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые на протяжении многих лет доминировали в гонке за индивидуальными наградами, существует взаимное уважение. Тем не менее, несмотря на это, ни один из них никогда не выбирал другого в качестве главного претендента на трофей — будь то награды ФИФА или «Золотой мяч».

Лионель Месси

«Золотой мяч»:

2010: Не голосовал

2011: Хави, Иньеста, Агуэро

2012: Иньеста, Хави, Агуэро

2013: Иньеста, Хави, Неймар

2014: Ди Мария, Иньеста, Маскерано

2015: Суарес, Неймар, Иньеста

ФИФА «The Best»:

2016: Суарес, Неймар, Иньеста

2017: Суарес, Иньеста, Неймар

2018: Модрич, Мбаппе, Роналду

2019: Мане, Роналду, Де Йонг

2020: Неймар, Мбаппе, Левандовски

2021: Неймар, Мбаппе, Бензема

2022: Неймар, Мбаппе, Бензема

2023: Холанд, Мбаппе, Альварес

Криштиану Роналду

«Золотой мяч»:

2010: Хави, Касильяс, Снейдер

2011: Не голосовал

2012: Не голосовал

2013: Фалькао, Бэйл, Озил

2014: Рамос, Бэйл, Бензема

2015: Бензема, Хамес Родригес, Бэйл

ФИФА «The Best»

2016: Бэйл, Модрич, Рамос

2017: Модрич, Рамос, Марсело

2018: Варан, Модрич, Гризманн

2019: Де Лигт, Де Йонг, Мбаппе

2020: Левандовски, Месси, Мбаппе

2021: Левандовски, Канте, Жоржиньо

2022: Не голосовал

2023: Не голосовал