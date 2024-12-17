Смотрим, как голосовали Лионель Месси и Криштиану Роналду за «Лучшего игрока ФИФА» и «Золотой мяч» с 2010 года🧐
Церемония награждения лучших игроков по версии FIFA состоится в онлайн-формате во время торжественного ужина в Дохе. Мероприятие начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.
Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона») претендуют на трофей.
Напомним, что голосовать за трех лучших могут тренеры, капитаны сборных, выбранные журналисты и болельщики.
Перед началом церемонии давайте посмотрим, как голосовали двое лучших игроков в истории футбола на протяжении последних 13 лет.
Между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые на протяжении многих лет доминировали в гонке за индивидуальными наградами, существует взаимное уважение. Тем не менее, несмотря на это, ни один из них никогда не выбирал другого в качестве главного претендента на трофей — будь то награды ФИФА или «Золотой мяч».
Лионель Месси
«Золотой мяч»:
2010: Не голосовал
2011: Хави, Иньеста, Агуэро
2012: Иньеста, Хави, Агуэро
2013: Иньеста, Хави, Неймар
2014: Ди Мария, Иньеста, Маскерано
2015: Суарес, Неймар, Иньеста
ФИФА «The Best»:
2016: Суарес, Неймар, Иньеста
2017: Суарес, Иньеста, Неймар
2018: Модрич, Мбаппе, Роналду
2019: Мане, Роналду, Де Йонг
2020: Неймар, Мбаппе, Левандовски
2021: Неймар, Мбаппе, Бензема
2022: Неймар, Мбаппе, Бензема
2023: Холанд, Мбаппе, Альварес
Криштиану Роналду
«Золотой мяч»:
2010: Хави, Касильяс, Снейдер
2011: Не голосовал
2012: Не голосовал
2013: Фалькао, Бэйл, Озил
2014: Рамос, Бэйл, Бензема
2015: Бензема, Хамес Родригес, Бэйл
ФИФА «The Best»
2016: Бэйл, Модрич, Рамос
2017: Модрич, Рамос, Марсело
2018: Варан, Модрич, Гризманн
2019: Де Лигт, Де Йонг, Мбаппе
2020: Левандовски, Месси, Мбаппе
2021: Левандовски, Канте, Жоржиньо
2022: Не голосовал
2023: Не голосовал
А вот Рюналду один раз. И то наверное совесть замучил.