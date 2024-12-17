Жен игроков «Сити» и «МЮ» объединила любовь к балету и черной икре: девушки веселились в Лондоне во время матча на «Этихаде»

Лучшие половины игроков «МЮ» и «Сити» объединились для «девчачьей рождественской поездки» в Лондон на выходных.

Пока команды сражались на «Этихаде» в воскресенье, девушки доказали, что дружба может существовать и вне зависимости от футбольных предпочтений.

Девушка Джека Грилиша Саша Эттвуд поделилась серией снимков в Инстаграм в посте, который она подписала: «Девичье рождественское путешествие».. Саша была запечатлена в компании возлюбленной Люка Шоу Анушкой Сантуш, женой Джордана Пикфорда Меган и супругой Харри Магуайра Ферн.

Красотки поужинали в ресторане, не отказав себе в черной икре, а также посмотрели балет.

Пока девушки наслаждались поездкой «Сити» уступил «МЮ» на своем поле 1:2.