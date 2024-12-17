Завершая 2024 год, Ламин Ямаль и Adidas представили первые фирменные бутсы футболиста F50 Yamal. Официальное названные «LY304» в честь района Рокафонда, в городке Матаро (почтовый индекс 08304) – именно здесь выросла звезда «Барселоны».

Первые бутсы Adidas F50 «LY304» доступны только в версии без шнурков и выпущены ограниченной серией в 304 пары по всему миру.

Новые футбольные бутсы Adidas F50 Yamal «LY304» сочетают в себе различные оттенки розового и фиолетового, создавая милый образ.

Подошва украшена инициалами Ламина Ямаля — LY. На стельке изображено фирменное празднование футболиста.