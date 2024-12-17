Фаны «Челси» опасаются, что бан за допинг грозит еще одному игроку — недавно он начал работать с тренером Мудрика

Фанаты «Челси» нашли фото Энцо Фернандеса и персонального тренера Михаила Мудрика, который сдал положительный допинг-тест. Вингеру теперь грозит дисквалификация.

Фаны в шутку опасаются, что бан за допинг может грозить и Энцо, который как раз недавно набрал сильную форму. На отрезке последних семи игр у полузащитника три гола и семь результативных передач, он отмечается результативным действием в каждой из этих игр.

📝 «Энцо стал лучше после того, как начал работать с тренером Мудрика...»

📝 «Энцо начал работать с тренером Мудрика:»

📝 «Теперь все понятно».

📝 «К черту Энцо и Мудрика, этих гребанных наркоманов».