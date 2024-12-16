«Барселона» абсолютно худшая команда Ла Лиги последних 5 туров. Парни Флика уступают даже аутсайдеру «Валенсии»

Каталонская «Барселона» выдала мощный старт сезона, вырвалась вперед, выиграла класико, но в последних матчах растеряла все преимущество. Команда Флика в пяти турах набрала всего два очка – абсолютно худший результат в Ла Лиге на этом отрезке.

Как считали? Если брать последних пять матчей блауграны, то тогда у нее пять набранных очков – по одному за ничьи с «Бетисом» и «Сельтой», три за «Мальорку». Однако последняя игра – это перенос 19-го тура из-за того, что «Барсе» предстоит играть в январе Суперкубок Испании.

По этой же причине у «Мадрида» насчитали 13 очков и не засчитали поражение от «Бильбао». Этот тур такой же переносной, как и у «Барселоны».

Абсолютный лидер таблицы – «Атлетико». Команда Симеоне в последних шести матча Ла Лиги не потеряли ни одного балла. По потерянным очкам именно она – лидер чемпионата Испании. В ближайшем туре «Атлетико» предстоит сыграть с «Барселоной», которая надолго потеряла лидера Ламина Ямаля.