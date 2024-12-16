Фердинанд рассказал, какие нелестные характеристики в «МЮ» получал Диалло. Амад – автор победного мяча в ворота «Ман Сити»

В воскресенье казалось, что «Манчестер Юнайтед» уедет с «Этихада» с очередным поражением, однако команда Аморима перевернула ход игры.

«Горожане» после гола Йошки Гвардиола вели со счетом 1:0 вплоть до последних минут. В драматичной концовке на 88-й отличился Бруну Фернандеш, а точку на 90-й поставил Амад Диалло.

Легенда «МЮ» Рио Фердинанд, который не пропускает ни одного удобного момента, что не рассказать какой-то инсайд, сразу после матча вышел в соцсети ради короткого сообщения. Он сообщил, что люди в клубе думали о Диалло.

«Многие в клубе и за его пределами списали его со счетов. Слишком легкий. Нет силы. Не умеет бегать. Слишком молод. Большая цена. И многое другое. Но Амад приносит результат, у него есть желание и он дает качество».