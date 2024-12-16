На прощальном матче Адриано показали трогательное видео с уже умершим отцом. Его сгенерировали через ИИ – форвард не сдержал слез

Иногда так бывает, что футболист официально завершил карьеру довольно давно, а прощальный матч для него проводят только сейчас. В субботу, 15 декабря, для великого форварда «Интера» и сборной Бразилии Адриано на «Маракане» организовали игру между легендами «Фламенго» и друзьями из Италии. Он закончился со счетом 4:3.

Адриано сыграл один тайм за команду легенд «Фламенго», так и за команду «Друзей из Италии». За первых на поле выходили Ромарио, Эдилсон, Жулио Сезар, Вагнер Лав, а тренером стал Зико.

Итальянцам тоже было, что предложить: Марко Матерацци, Иван Кордоба, Дида и Давид Писарро, а также сын Адриано – Адрианиньо.

Карьера Адриано могла получиться намного более легендарной, если бы не пагубная привычка – большая любовь к алкоголю. Окончательно он сломался, когда умер отец, с которым у экс-форварда была особая связь. После этого на поле была лишь бледная тень Императора.

Во время матча на большой экран вывели видео и аудио, которое сгенерировали нейросетью. На нем умерший двадцать лет назад отец Адриано обращался к сыну: «Помни, что я тебе сказал: «Не сдавайся. Ты можешь это сделать». И посмотри, что получилось. Ты заслужил все это, сынок. Я очень горжусь тобой».

Бразилец смотрел все это, пытаясь сдержать эмоции. Но в какой-то момент на его глазах навернулись слезы и он зарыдал. Адриано успокаивала мама.

На матче также присутствовала бабушка Адриано – дона Ванда. Когда бразилец был маленьким и делал первые шаги в футболе, именно она возила будущего футболиста на тренировки.