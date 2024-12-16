Фермин потерял половину зуба в матче против «Леганеса»: соперник выбил локтем, а судья не заметил

В воскресенье «Барселона» уступила на своем поле «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги.

На 80-й минуте матча на камеру попал Фермин Лопес, который частично потерял зуб.

Вероятно, это произошло после этого удара локтем от соперника (без фола):

«Барселона» проиграла не менее двух матчей подряд дома в третий раз в XXI веке. 30 ноября «блауграна» проиграла дома «Лас-Пальмасу» (1:2) в 15-м туре.

Ранее это случилось в апреле 2022 года при Хави (три поражения кряду) и в апреле 2003-го при Радомире Античе (два поражения).